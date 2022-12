3900 brutto für die Zoologische Präparatorin

Dort habe ich aber nur wenige Grundlagen zur Präparation kennengelernt, weshalb ich das Handwerk nach meiner Ausbildung vertiefen wollte. So habe ich einige kurze, unvergütete Praktika und längere, vergütete Volontariate in verschiedenen Naturkundemuseen absolviert, um als Quereinsteigerin in die Präparation zu kommen. In diesen praktischen Tätigkeiten habe ich wahnsinnig viel über Präparation gelernt, sie waren immer zielführend als Weiterbildung konzipiert. So gibt es verschiedene Ausbildungswege, um zoologische Präparator:in zu werden. Ein klassischer Weg wäre über die Berufsfachschule für präparationstechnische Assistent:innen in Bochum.