3500 Euro brutto für die Fliesenlegermeisterin

Mein Vater hat einen Fliesenlegerbetrieb. Als ich mit der Realschule fertig war und nicht so recht wusste, was ich machen soll, hat er vorgeschlagen, bei ihm in der Firma anzufangen. Mir gefiel die Idee, weil ich es schön finde, wenn der Familienbetrieb weiterläuft. Meine Schwester ist Bürokauffrau und wollte nie etwas Handwerkliches machen. Mein Vater hat mir anfangs gesagt, er würde mir gerne einmal die Leitung seines Betriebs übergeben – unter einer Bedingung: Ich solle die Ausbildung und anschließend die Meisterschule absolvieren. Meine Ausbildung habe ich dann 2019 in unserem Betrieb abgeschlossen. Das hat sich so ergeben, weil ich keine andere Stelle bekommen habe. Da unser Verhältnis sehr harmonisch ist, hatte ich keine Bedenken.