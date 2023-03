Bis zu 2500 Euro brutto für die Ladendetektivin

Dann tue ich so, als würde ich normal einkaufen. Dabei beobachte ich alle Leute ganz genau. Prinzipiell ist erst einmal jeder verdächtig. Ich tue so, als würde ich eine Saftpackung studieren, beobachte die Menschen durch die spiegelnde Scheibe der Wursttheke oder durch die Regale hindurch. Ich achte darauf, ob Leute hektisch nach links oder rechts schauen, ob sie Taschen dabeihaben oder sich komisch um die eigene Achse drehen. Ich merke mir, was die Leute im Einkaufswagen haben und überprüfe dann, ob das auch später die Produkte sind, die sie abscannen lassen. Dabei irre ich mich eigentlich nie. In einem Supermarkt in einer Großstadt kann es schon mal 14 Fälle pro Tag geben, in kleineren Städten sind es eher drei oder vier.