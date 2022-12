4631 Euro brutto für die Staatsanwältin

Ich komme morgens gegen neun ins Büro. In meinem Akteneingang stapeln sich dann schon die Akten, die ich an einem Tag zu bearbeiten habe. Ich arbeite bei der Staatsanwaltschaft Hannover, genauer: in der Zentralstelle zur Bekämpfung gewaltdarstellender, pornographischer oder jugendgefährdender Schriften und der Abteilung für Sexualdelikte. In manchen Staatsanwaltschaften sind diese beiden Abteilungen getrennt, bei uns gehören sie zusammen. Ich arbeite also an Fällen aus diesem Bereich. Manchmal muss ich dafür länger recherchieren, manchmal mit Kolleginnen oder Kollegen einen Fall besprechen. Mindestens einmal in der Woche fahre ich ans Gericht. In der Verhandlung verlese ich die Anklageschrift. Danach ist es meine Aufgabe, diesen Fall gemeinsam mit dem Gericht und dem Verteidiger oder der Verteidigerin aufzuklären. Das heißt, ich schaue mir in der Verhandlung sämtliche Beweise an, höre, was Zeugen zu sagen haben und stelle Fragen an die Zeugen oder den Angeklagten. Am Ende halte ich ein Plädoyer und sage, was meiner Meinung nach eine gerechte Strafe für den Angeklagten wäre. Oder ich beantrage einen Freispruch, wenn ich zu dem Ergebnis komme, dass die Person keine Straftat begangen hat oder wir diese nicht nachweisen können.