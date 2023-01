2700 Euro netto für den Industriekletterer

Eigentlich ist jeder Tag unterschiedlich. Oft bin ich unterwegs und schlafe unter der Woche in Hotels. Die einzige Konstante in dem Job ist, dass ich jeden Morgen zuerst auf eine Baustelle fahre – egal von wo. Dort mache ich zuerst eine Gefährdungsermittlung: Ich schaue, was die Risiken bei dem jeweiligen Einsatz sind, und bespreche das mit den anderen Mitarbeitern. Danach klettern wir los und erledigen die jeweiligen Aufträge. Manchmal ist mein Einsatz schon nach zwei Stunden vorbei, er kann aber auch einen ganzen Tag dauern. In der Regel endet mein Tag zwischen 18 oder 19 Uhr, neulich ist es aber auch mal 22 Uhr geworden. Die Büroarbeit erledige ich am Wochenende von zu Hause aus oder am Abend im Hotel.