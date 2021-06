Sexualkunde ist nicht nur was für Jugendliche

Ich werde nie vergessen, was Frau L. im Bio-Unterricht betonte: „Jungs, wenn ihr euren Penis wascht, dann müsst ihr die Vorhaut zurückziehen. Sonst wird es nicht sauber.“ Kichern. „Ich meine das ernst“, sagte Frau L. nachdrücklich. Warum hält sich diese Szene so hartnäckig in meinem Kopf? Wahrscheinlich, weil diese Aussage so explizit war – und so etwas Konkretes hörte man in Sexualkunde eher selten.