Wissen, was man will

Seiner Erfahrung nach seien es Hetero-Menschen, die oft nur ein Konzept von Sex im Kopf hätten: Das, was sie als „normal“ kennengelernt haben. „Sie müssen sich ja auch nicht mit anderem auseinandersetzen. Anders als viele queere Menschen.“ Er sagt, dass Heteros es sehr viel länger in unglücklichen Beziehungen mit nicht zufriedenstellendem Sexualleben aushalten, bevor sie sich Hilfe suchen. „Die Sexualität kann auch etwas Gefährliches haben. Vielleicht entdeckst du plötzlich Vorlieben oder Fetische, die dir unangenehm sind. Etwas vermeintlich Unnormales an sich zu entdecken, das kann ein schwerer Prozess sein“, sagt Patrick Hess. Zu ihm in die Praxis würden auch deshalb viele queere Menschen kommen, weil sie hier die Begriffe nutzen können, die sie sich selbst angeeignet haben. Sie könnten bei ihm offen über Kinks und Fetische reden, ohne sich zu rechtfertigen. „Bei Therapeut*innen mit eher heterosexuellem Fokus müssen diese Menschen oft in staunende Gesichter blicken und erstmal genau erklären, was sie meinen. Eben auch, weil viele straighte Menschen nie über diese Konzepte nachdenken.“