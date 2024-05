3500 Euro brutto für die Keramikerin

Im Schnitt gebe ich vier Kurse pro Woche. Außerdem stelle ich eigene Werke her, die ich verkaufe, zum Beispiel Tassen und Teller. Dafür plane ich pro Woche ein bis zwei Tage ein, an denen ich mich für maximal drei Stunden an die Drehscheibe setze. Mehr als drei Stunden macht mein Rücken nicht mit. Im Idealfall hat meine Assistentin die Tonmengen vorher eingeteilt und vorbereitet. Ich komme also einfach an, setze mich an die Drehscheibe, schalte einen Podcast an und werfe etwa drei Stunden lang Ton. Am Ende reinige ich die Werkstatt und räume gründlich auf. Das Atelier sieht nach dem Töpfern immer unordentlich aus.“

Wie ich zu dem Job gekommen bin

„In meiner Heimat Brasilien habe ich unter anderem als Journalistin in den Bereichen Politik und Mode gearbeitet. Als ich vor sechs Jahren nach Deutschland kam, wollte ich mich umorientieren. Meine alte Arbeit machte mich nie glücklich. Da ich kein Deutsch konnte, fiel es mir auch schwer, an meine früheren Tätigkeiten anzuknüpfen. Eher hobbymäßig habe ich mir 2019 durch Youtube-Tutorials Töpfern beigebracht. Ich war am Anfang richtig schlecht. Doch während einer Portugalreise lehrte mir eine alte Frau in Lissabon das Töpfern an der Drehscheibe. Sie zeigte mir auch, wie man sich um die eigene Werkstatt kümmert und eine schöne Arbeitsatmosphäre schafft.