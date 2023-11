Bis zu 6300 brutto für die Zirkusartistin

Meine Shownummern bei Cirque di Soleil

„Ich habe zwei Nummern, mit denen ich für Cirque du Soleil in der Show „Luzia“ auftrete. Meine Hauptnummer ist das Cyr-Rad, also ein großer Metallring, mit dem ich mich drehe. Das kann man sich ein bisschen wie eine Münze vorstellen, die man auf dem Tisch andreht – nur eben, dass sie sich mit mir darin dreht. Meine zweite Nummer ist eine Poledance-Nummer. Dabei bin ich nicht nur an der Poledance-Stange, sondern auch am chinesischen Mast. Der sieht ähnlich aus wie die Pole, nur dass er dicker ist.“