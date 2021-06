Noch kein Verdienst für den Backshop-Besitzer

Meine Frau hat am Anfang noch Vollzeit als anästhesietechnische Assistentin in der Klinik gearbeitet. Sie ist dann immer nach Feierabend in den Laden gekommen und hat aufräumen geholfen. Es gab viele Tage, an denen wir vor ihrer Schicht zu zweit im Café standen und sie von dort aus weiter in die Arbeit gefahren ist. Das ging ein paar Wochen gut, dann hat sie auf 50 Prozent reduziert. Mittlerweile arbeitet sie nur noch 25 Prozent in der Klinik, also fünf Tage im Monat. Die restliche Zeit ist sie mit mir im Café. Wir hatten es eigentlich so geplant, dass sie nach einem Jahr Vollzeit im Café einsteigen kann und wir davon leben können. Aber jetzt, während der Pandemie, wollen wir die Sicherheit behalten. Man weiß ja nie, was passiert.