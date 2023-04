2715 Euro brutto für den Balletttänzer

Meine Mutter hat mich zu ihrem Balletttraining mitgenommen, als ich drei Jahre alt war. Das hat mich von der ersten Minute an so sehr gepackt, dass ich früh wusste: Ich will Tänzer werden. Mit zehn Jahren bin ich auf ein Ballettinternat gegangen. Die Karriere im Tanz ist kurz, und je früher man anfängt, desto eher schafft man es. Das Schulsystem war anders: Ich bin von der zehnten Klasse direkt in den Bachelorstudiengang gerutscht. Trotzdem war es nicht immer leicht. Ich habe oft gedacht, dass ich es nicht mehr schaffe. Plötzlich war Tanzen nicht mehr „nur“ ein Hobby, sondern es ging um meine Zukunft. Insbesondere im Bachelor-Studium, wo neue Tänzer:innen in den Kurs kommen, wächst der Konkurrenzkampf. Es war hart für mich, mitzuhalten. Ich hatte das Glück, dass meine Lehrer mein Talent gesehen und mich ermutigt haben, nicht aufzugeben. Insgesamt dauerte meine Ausbildung neun Jahre, abgeschlossen habe ich mit dem Bachelor of Arts in Dance. Falls ich das Tanzen aufgeben wollen würde, kann ich damit zum Beispiel auch an einer Kunsthochschule studieren oder in eine ähnliche Fachrichtung gehen. Nach meiner Ausbildung bin ich als Eleve, als Lehrling, zum Theater Bern gegangen, jetzt bin ich im Ballett-Ensemble beim Schleswig-Holsteiner Landestheater. Das Vortanzen für eine neue Company ist immer sehr schwer. Du bist einer von Hunderten, die sich auf eine Stelle bewerben. Manchmal hast du nur eine Stunde, um die Direktoren von dir zu überzeugen, dann wird aussortiert. Oft wird auch einfach ein bestimmter Typ Tänzer gesucht wird. Da kannst du Glück haben oder nicht.