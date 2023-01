15 000 Euro brutto pro Monat für den IT-Sicherheitsberater

Ein großes Interesse an Technik, sehr viel Geduld und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen. Mein Job, das ist in erster Linie: ganz viele Dinge ausprobieren. Und dabei immer wieder scheitern. IT-Sicherheitsberater:innen arbeiten sich so lange in komplizierte technische Systeme ein, bis sie sie irgendwann verstehen. Dafür muss man kein Genie sein, sondern einfach Spaß daran haben, es immer wieder zu versuchen. Das ist ein bisschen wie Schlösser knacken: Wenn man versteht, wie Schließzylinder von Türen funktionieren, kriegt man sie irgendwann ganz einfach auf.