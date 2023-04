500 Euro brutto für den Barista im Minijob

Die einzige Frage ist meistens: “Kannst du auch so Bildchen malen?” Dann erzähle ich von Latte-Art und niemand versteht, was ich da rede, weil ich so ein Nerd bin. Aber die Leute finden es meistens irgendwie cool. Mehr Fragen braucht es dann auch nicht, weil ich von selbst anfange, die Leute zuzutexten. Das Thema nimmt mich einfach mit.

Was mir an dem Job gefällt

Ich liebe es, Kaffee zu machen. Dabei habe ich am meisten Spaß. Im Café funktioniert alles perfekt: Die Mühle malt genau die richtige Menge Kaffee, die Träger sind genau eingestellt und es läuft die exakte Menge Wasser mit dem immer gleichen Druck durch den Kaffee.

Vorstellung vs. Realität

Kleine Röstereien und die Leute dort sind so ein Hipster-Klischee: Fischermütze, Second-Hand Cargo-Hose, natürlich tätowiert und gepierced. Klar, diese Menschen zieht das auch an. Da will ich mich gar nicht ausschließen. Insgesamt verbindet die Leute hier aber vor allem guter Kaffee, Nachhaltigkeit und Transparenz. Einmal im Jahr geben wir einen Bericht heraus, indem wir präzise angeben, was wir wo zu welchem Preis kaufen. In Serien wirkt der Job eines Baristas immer ziemlich entspannt. In Wirklichkeit ist es Stress pur. An meinem ersten Tag an der Maschine musste ich einen Kollegen bitten zu übernehmen, weil ich nicht schnell genug war.

Das verdient man als Barista

Als Minijobber verdiene ich Mindestlohn. Dadurch bin ich flexibel und ich kann meine Arbeit gut mit meinem Studium kombinieren. Am Ende des Monats lande ich bei etwa 500 Euro Gehalt. Dazu kommen im Durchschnitt 160 bis 180 Euro Trinkgeld. Wir sind ein bargeldloses Café, sodass fast alle Kund:innen die Vorauswahl mit zehn Prozent Trinkgeld auf dem Kartenlesegerät auswählen. Im Café Vollzeit zu arbeiten, wäre für mich zu anstrengend. Aber in einer Rösterei neue Bohnen zu probieren, zu überlegen, wie man sie am besten rösten könnte, und mich den ganzen Tag mit Kaffee zu beschäftigen, das würde mir schon gefallen.

Wie man Kaffee auf keinen Fall trinken sollte

Finger weg vom Billigkaffee. Für den plätten Maschinen Urwald und ernten Massen an schlechten Bohnen. Menschen und Natur werden ausgebeutet. Das Endergebnis ist kein gutes Erlebnis, außer dass man Koffein abkriegt. Wenn man es sich leisten kann, sollte man sich also ruhig gute Bohnen gönnen. Für den Anfang hilft es, sich an Rezepte zu halten: Also die Bohnen abwiegen, mahlen und die Menge des Wassers und die Durchlaufzeit kontrollieren. Aber am Ende gilt: Jede:r so, wie er:sie will.