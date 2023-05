2800 Euro brutto für den Golfballtaucher

Mein Job ist sehr abwechslungsreich, denn ich kann mir meine Arbeitszeiten sehr frei einteilen. Meist fange ich früh morgens an und ziehe mir die Tauchausrüstung an: Ganzkörperanzug und Heizweste. Um die gefundenen Bälle einzusammeln, führe ich ein Netz bei mir. Wie groß die Ausbeute an einem Tag sein wird, ist morgens allerdings noch nicht absehbar: Manchmal liegen die Wasserhindernisse so, dass kaum ein Ball vom Abschlag dorthin gelangt und manchmal finde ich darin ganze Ballansammlungen. Viele glauben, dass eine Taschenlampe zu einer vollständigen Grundausstattung gehört, doch es ist in den Seen so dunkel, dass ich mich eher herantasten muss, als dass ich etwas sehe.