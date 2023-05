Bis zu 10 000 Euro brutto für die Personalberaterin

Was eine Personalberaterin macht

Ich bin bei einem Münchner Personalberatungsunternehmen als Junior Consultant für die IT-Branche angestellt. Dort vermittle ich zwischen Firmen, die Stellen besetzen wollen, und Kandidaten, die auf diese Stellen passen könnten. Um Aufträge zu bekommen, suche ich auf Jobplattformen nach offenen Ausschreibungen und frage die Unternehmen, meine Kunden, ob ich sie bei der Suche unterstützen kann. Bekomme ich die Zusage, überarbeite ich erst mal die Stellenanzeige und erstelle eine Suche für die Position. Danach führe ich Qualifikationsgespräche mit den Kandidaten, vereinbare Termine fürs erste oder zweite Interview beim Kunden und führe Feedbackgespräche sowohl auf Kandidaten- als auch auf Kundenseite. Am Ende folgen Vertragsbesprechung und Abschluss. Während des Prozesses gebe ich den Firmen auch Rückmeldung, ob sie zu langsam sind oder zu viele Bewerbungsgespräche führen.

Wie mein Arbeitsalltag aussieht

Mein Arbeitsalltag ist meist zweigeteilt: Vormittags pflege ich mein Netzwerk und kontaktiere Kandidaten. Nachmittags habe ich dann meist Videotelefonate für Vermittlungen. Als ich den Job angefangen habe, musste ich mir erst mal ein Netz an Firmen und Kandidaten aufbauen. Die ersten Abschlüsse hat man in der Regel innerhalb der ersten sechs Monate. Gerade am Anfang ist der Druck groß, möglichst schnell jemanden zu vermitteln. Den mache ich mir allerdings vor allem selbst. Klar erwartet mein Chef, dass ich Umsatz mache, aber strikte Ansagen gibt es bei uns nicht. Es ist eine sehr selbständige Arbeit, trotz Festanstellung. Mein Netzwerk pflege ich auch heute noch kontinuierlich. Ich recherchiere dafür auf Jobplattformen und in unseren internen Datenbanken und hinterlege alles, was ich finde, in Excel-Tabellen. So baue ich mir für die Zukunft ein immer größeres Netz an möglichen Kandidaten und auch Firmenkunden auf.

Wie ich zu dem Job gekommen bin

Ursprünglich habe ich eine Ausbildung zur Versicherungsfachfrau gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es die Personalberatung als eigene Branche überhaupt gibt, bis ich online eine Stellenausschreibung gefunden habe. Darüber habe ich mich beworben und festgestellt, dass es zu mir passt. Der Job hat viel mit Vertrieb und Kundenkontakt zu tun und damit kannte ich mich aus. Ich war davor selbständig in der Finanzbranche tätig und konnte mir nie vorstellen, wieder angestellt zu sein. Aber hier kann ich fast genau so frei arbeiten.

Was der Job mit dem Privatleben macht

Es kommt vor, dass ich beim Abendessen noch Telefonate führe, weil die Kandidaten nicht früher können. Oder dass mich jemand anruft, um einen Tipp für das Vorstellungsgespräch am nächsten Morgen zu bekommen. Ich bin oft abends noch mit dem Kopf bei den Kandidaten, drücke ihnen die Daumen und hoffe, dass der Kunde zufrieden ist. Meistens arbeite ich etwa 45 Stunden und gleiche die Überstunden an Tagen im Homeoffice aus. Manche Beziehungen belastet der Job: Ein paar Freunde haben wenig Verständnis, wenn ich abends kaputt bin oder nicht mehr viel reden möchte. Der Job hat seine Vor- und Nachteile. Je mehr ich arbeite, desto mehr verdiene ich auch. Dafür bin ich selbst verantwortlich.

Welche Fragen ich auf Partys gestellt bekomme

Kannst du mich vermitteln? Verschaff mir mal einen Job! Viele Leute fragen auch, wie gut sie im Vergleich mit anderen aus ihrer Branche verdienen. Im Alltag fragen Freunde und auch mein Partner ab und zu, ob ich über ihre Bewerbungsunterlagen schauen kann. Das mache ich gerne, das ist für mich fast ein Hobby.