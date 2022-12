Bis zu 530 Euro brutto pro Tag für den Geräuschemacher

An einem klassischen 90-minütigen Fernseh- oder Kinofilm arbeite ich fünf bis sieben Tage. Die Vertonung einer Filmszene kann dann zum Beispiel so ablaufen: Im ersten Durchlauf nehme ich die Schritte auf, im zweiten die Geräusche der Kleidung und im dritten vielleicht einen Schlüssel, der auf den Tisch gelegt wird. Am Ende muss die Lautstärke der Aufnahmen an den Film angepasst werden, um den Dialog der Schauspieler:innen nicht zu stören. Manchmal schaffe ich es auch nicht, alles ganz synchron aufzunehmen, zum Beispiel bei aufwendig montierten Verfolgungsjagden oder Tanzszenen. Daher wird alles im Nachhinein so geschnitten und bearbeitet, dass es passt. Manche Geräuschemacher:innen schneiden selbst, andere machen nur die Aufnahmen. Das ist häufig eine Generationenfrage, da früher die technischen Geräte und Prozesse weniger einfach zugänglich waren. Für jüngere Menschen ist das jedoch normal. Bei mir ist es von Projekt zu Projekt unterschiedlich.

So sieht der Berufsalltag aus

Mein typischer Arbeitsalltag sieht so aus: Ich denke in Projekten. Dazu tausche mich immer mit den Sounddesigner:innen aus. Diese Menschen sind für die Tongestaltung verantwortlich, sie legen fest, welche Geräusche vorkommen sollen, und ich setze sie dann akustisch um. Das hängt auch davon ab, wie viel Zeit und Budget vorhanden sind. Je mehr Zeit ich habe, desto mehr Details kann ich vertonen. Kinoproduktionen sind aufwendiger, bei TV-Formaten macht man oft Abstriche bei den Geräuschen, um Kosten zu sparen. Ich arbeite am liebsten in meinem eigenen Studio, zusammen mit externen Tonmeister:innen. Die sitzen in der Regie und ich bin im Aufnahmeraum und mache die Geräusche, während der Film läuft. Das läuft also ähnlich ab wie beim Synchronsprechen.