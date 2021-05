2700 bis 3000 Euro brutto für den Personal Trainer

Wie der Arbeitsalltag eines Personal Trainers aussieht

„Ich arbeite 32 Stunden pro Woche in einem Fitnessstudio und gebe dort hauptsächlich Personal Trainings. Das heißt, ich arbeite nur mit einem Kunden, die Trainingseinheiten sind individuell auf dessen Wünsche oder Beschwerden zugeschnitten. Das Eins-zu-Eins-Training ist zwar unser Hauptgeschäft, aber wir haben auch einen Fitnessbereich mit Cardio- und Kraftgeräten, in denen die Kunden alleine trainieren können. Zum Job im Studio gehören außerdem Rezeptionstätigkeiten, also telefonieren, Termine vereinbaren und Verkaufsgespräche führen. Meine Arbeitszeiten sind in Früh- und Spätschichten aufgeteilt, die jeweils sieben bis acht Stunden dauern und zwischen sieben und 22 Uhr liegen. Mindestens zwei Tage im Monat muss ich auch am Wochenende arbeiten.