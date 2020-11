Bis zu 2500 Euro brutto für den Perückenmacher

Wie bist du zum Beruf des Perückenmachers gekommen?

Mit meinem Bruder zusammen bin ich tatsächlich in fünfter Generation Perückenmacher, es ist also eine familiäre Tradition. Die Freude am Beruf wurde uns früh beigebracht und seit 16 Jahren sind mein Bruder Nils (32) und ich daher schon Perückenmacher. Begonnen haben wir damals mit einer Friseurausbildung, danach haben wir uns auf Perücken spezialisiert. Auch wenn eine Friseurausbildung nicht unbedingt notwendig ist, so ist sie doch sinnvoll, weil man eben im späteren Beruf auch viel mit Haaren zu tun hat und so ein besseres Frisurenverständnis bekommt.