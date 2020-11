Die unterschätzten Meisterinnen ihres Fachs

Das fehlende Verständnis für Frauen im Handwerk liegt Ihrer Meinung nach an den vorherigen Generationen, die an der Reproduktion von Geschlechterrollen und dem schlechten Ruf von Handwerkerinnen mitgewirkt haben. „Die Menschheit muss das Denken ein bisschen umstellen. In den Köpfen muss ankommen, dass man als Frau im Handwerk ohne Abitur und Studium total erfolgreich sein kann. Man muss nicht immer mit dem Strom schwimmen“.