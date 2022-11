Bis zu 2500 Euro brutto für den Tourismuskaufmann

Ich bin über den Vater meines besten Freundes zu dem Beruf gekommen. Er leitet zwei Reisebüros, in denen ich mal beim „Tag der offenen Tür“ zu Besuch war. Dort habe ich gemerkt, dass mich der Beruf fasziniert. Die Ausbildung zum Tourismuskaufmann dauert in der Regel zweieinhalb bis drei Jahre. Ich konnte die Ausbildung durch mein Abitur auf zwei Jahre verkürzen. Ich habe während der Ausbildung hauptsächlich in unseren Büros für Privatreisen gearbeitet, durfte in der Firma aber auch in der Abteilung reinschnuppern, die sich ausschließlich um Geschäfts- und Firmenreisen kümmert. Das ist eine ganz andere Arbeit, da man mit den Kund:innen hauptsächlich telefonisch oder per E-Mail in Kontakt ist.