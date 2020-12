3000 brutto für die Ausreise- und Perspektiv-Beraterin

Was genau macht eine Ausreise- und Perspektiv-Beraterin?

Ich arbeite in einer Flüchtlingsunterkunft in Nordrhein-Westfalen und berate dort Geflüchtete, die in ihr Heimatland zurückgehen wollen oder in ein drittes Land, das nicht ihre Heimat, aber auch nicht Deutschland ist. Viele dieser Menschen müssen unser Land sowieso verlassen und wählen die freiwillige Ausreise, weil dies für sie meist die bessere Option ist als eine Abschiebung. Aber es gibt auch Leute, die aus privaten Gründen nach Hause zurückwollen und dabei Hilfe benötigen, weil sie keine Dokumente haben. Und dann gibt es noch diejenigen, die hier nicht richtig ankommen, sich das Ganze anders vorgestellt haben und ihre Angehörigen so sehr vermissen, dass sie zurückgehen möchten. Denen zeige ich dann die Perspektiven auf, wie sie dies möglichst gut umsetzen können. Wenn jemand nicht zurückgehen möchte, obwohl ich demjenigen all seine Möglichkeiten und die Konsequenzen erklärt habe, dann verweise ich die Person an Kollegen aus anderen Bereichen. Ähnlich ist das, wenn jemand Integrationsschwierigkeiten hat. Auch das fällt nicht mehr in meinen Bereich, hier geht es wirklich um die Beratung, wenn jemand Deutschland wieder verlassen möchte oder muss.