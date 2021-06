Bis zu 3000 Euro brutto für den Surflehrer

Viele Menschen haben ein ganz konkretes Bild von Surfern und ich selbst konnte in den letzten Jahren ganz gut beobachten, dass die meisten Surfer in diesen Klischee-Surferboy-Look „reinwachsen’’: Erst hat man kurze Haare und blasse Haut und je mehr man sich mit dem Surfen beschäftigt, desto länger werden die Haare, brauner der Teint und die Einstellung immer laisser-faire-iger. Trotzdem ist natürlich nicht jeder so und dieses Klischee vom blonden und braungebrannten Dude belastet mich manchmal schon ein bisschen. Sobald die Menschen dann aber tatsächlich in ein Surfcamp kommen, merken sie schnell, wie vielfältig die Surfszene eigentlich ist. Seit einigen Wochen arbeite ich eigentlich in einem marokkanischen Surfcamp und fühle mich da sehr wohl.