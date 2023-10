4000 Euro brutto für die Tourmanagerin

Wie ich mich als Frau in der männerdominierten Musikbranche fühle

Der Anteil an Frauen in meinem Berufszweig in Führungspositionen liegt vielleicht bei fünf bis zehn Prozent. Häufig bin ich die einzige Frau in der Reisegruppe. Ich habe mich aber nie unwohl gefühlt, meine Bands und Kollegen sind super. Trotzdem kommt es vor, dass ich in der Location ankomme und zu hören kriege, wo denn der Tourmanager sei. Als wäre ich nur die Assistentin. Meistens erspare ich mir einen Kommentar, weil wir ja noch um die 14 Stunden zusammenarbeiten müssen und der Tag für alle so angenehm wie möglich werden soll.