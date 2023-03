2300 Euro brutto für die Optikerin

Nach dem Abitur habe ich zunächst angefangen, BWL zu studieren. Das hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Die Leute dort waren ziemlich oberflächlich und auch fachlich fand ich es nicht so spannend. Nach dieser Erfahrung wollte ich lieber etwas Handfestes machen, deshalb habe ich mich nach Ausbildungen umgesehen. So bin ich auf den Beruf der Optikerin gestoßen. Ich trage selbst eine Brille und habe dann einfach mal mit meiner eigenen Optikerin gesprochen. Sie hat mir erzählt, wie vielseitig der Beruf ist. Man ist Modeberaterin, Handwerkerin und hilft fehlsichtigen Menschen. Nach ein paar Tagen Probearbeit hat mir diese Mischung so gut gefallen, dass ich direkt mit der Ausbildung angefangen habe. Die dauert in der Regel drei Jahre. Mit Abitur konnte ich allerdings auf zweieinhalb Jahre verkürzen.