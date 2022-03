Etwa 800 Euro netto für den professionellen Geher

Wie der Arbeitsalltag aussieht

Meine Haupttrainingsstrecke ist ein Fuß- und Radweg direkt an der Dreisam, ein Fluss in Freiburg. An einem normalen Trainingstag habe ich zwei Trainingseinheiten. Eine nach dem Frühstück und eine nach dem Mittagessen. Die Trainingspläne schreibt mein Trainer für mich. Unter der Woche trainiere ich alleine, samstags und sonntags trainieren wir zusammen. Je nach Wochentag gehe ich eine unterschiedlich lange Strecke, meistens zwischen 15 und 35 Kilometern. Zweimal in der Woche mache ich einen Ruhetag. Das bedeutet aber nicht, dass ich an diesen Tagen gar nichts mache. Ich mache auch dann bis zu zehn lockere Kilometer, gehe zur Physiotherapie, in die Sauna oder mache ein leichtes Krafttraining. Mehrmals im Jahr fahre ich außerdem für mehrere Wochen in ein Trainingslager. Zum Beispiel nach Südafrika, Portugal, Mexiko oder in die USA. Dort bereitet man sich gemeinsam mit anderen Gehern für bestimmte Wettkämpfe vor. Außerdem gehe ich nach größeren Wettkämpfen zu einer Mentaltrainerin, mit der ich analysiere, wie es gelaufen ist und was ich daraus mitnehmen kann.