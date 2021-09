„Niemand hatte damit gerechnet“

„Als Kind und Jugendliche wollte ich immer nur freizeitmäßig Sport treiben“

Wie hast du dich auf die Paralympics vorbereitet?

Weil ich ja eine Weile nicht trainieren konnte, war bis Januar oder Februar mein Ziel nicht Tokio, sondern die Paralympics 2024 in Paris. Niemand dachte damals, dass ich bis Tokio wieder fit bin. Doch im März hieß es: Wir nehmen dich mit nach Tokio. Lange war unklar, ob ich gute Zeiten laufen werde. Sogar Mitte April hatte ich noch Knieschmerzen. Doch dann wurde mein Knie besser, ich war viel im Trainingslager. Außerdem waren wir in den Tagen vor den Spielen in der japanischen Stadt Shimabara und konnten uns schon ein wenig an die Temperaturen und den Platzregen gewöhnen. Das war wichtig, denn anfangs hatte ich in Japan große Probleme mit den hohen Temperaturen. Bei einem starken Temperaturwechsel versteife ich oder bekomme starke Krämpfe und fange an zu zittern.