„Wie kannst du das mit gutem Gewissen anschauen?“

Und warum?

Seit einigen Tagen laufen die Olympischen Winterspiele in Peking im TV. Felix schaut sie, Miro unter keinen Umständen. Felix findet es nicht so schlimm, dass die Wettkämpfe in China stattfinden, Miro versteht das aus moralischer Perspektive überhaupt nicht. Felix findet, Sport sollte nicht politisiert werden, Miro macht sich Sorgen um den olympischen Gedanken. Und plötzlich befinden sich die Kumpels in einer Grundsatzdiskussion über die Probleme des modernen Sports.