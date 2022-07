2500 Euro brutto für den Bierbrauer

In der Regel macht man eine dreijährige Ausbildung. Ich habe die Ausbildung auf zweieinhalb Jahre verkürzt. Das kann man machen, wenn man Abitur hat. Bevor ich auf den Beruf gekommen bin, habe ich studiert und zwei Semester in Mexiko verbracht. Dort bin ich das erste Mal mit der Craft-Bier-Szene in Kontakt gekommen. Ausgefallenere Biere wie IPAs und Pale Ales, die in der Regel mit amerikanischem Hopfen gebraut werden und ein ausgeprägtes Hopfenaroma haben, kannte ich aus Bayern nicht. So habe ich die große Geschmacksvielfalt von Bier erst kennengelernt. Daraufhin habe ich mich bei Craft-Brauereien für eine Ausbildung beworben und in Berlin hat es geklappt. Die Ausbildung verläuft dual. Das heißt, man arbeitet vier Tage die Woche in der Brauerei und an einem Tag in der Woche geht man mit anderen Brau-Azubis in die Berufsschule. So lernt man das Brauen von Anfang an.