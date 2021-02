1140 Euro brutto für den Seilbahntechniker

Jetzt kann ich meine Ausbildung in Österreich absolvieren, an der Landesberufsschule Hallein in der Nähe von Salzburg. Dort bin ich einer von ganz wenig Deutschen. Insgesamt dauert die Ausbildung etwas mehr als drei Jahre, an der Schule sind wir pro Jahr neun Wochen am Stück.

In Deutschland wird diese Ausbildung aktuell nicht anerkannt, was für mich nicht nachvollziehbar ist. Um trotzdem in Deutschland einen Abschluss zu haben, absolviere ich parallel noch eine Ausbildung zum Industriemechaniker.