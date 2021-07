1000 Euro brutto für die angehende Insektenforscherin

Wir haben im Naturkundemuseum eine historische Forschungssammlung, mit der wir regelmäßig arbeiten und in der sehr viele Schätze stecken. In meinem ersten Projekt sollte ich aus der historischen Hummelsammlung, die bis zu 150 Jahre alte Präparate enthält, Tiere mit deutschen Fundorten raussuchen. Mithilfe der Pollenreste an den Beinen konnten wir analysieren, wie sich die moderne Landwirtschaft auf die Artendiversität ausgewirkt hat. Bei diesem Job habe ich mich in die Arbeit mit Insekten verliebt. In letzter Zeit habe ich mich viel mit Stacheln, Giften und Stichen von Hautflüglern, also Wespen, Bienen und Ameisen beschäftigt. Dafür bereite ich Proben im Labor vor und untersuche die Tierchen mithilfe von feinen Nadeln und Pinzetten unter dem Mikroskop.