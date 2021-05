2280 Euro brutto für den katholischen Pastor

Nach meinem Abitur ist mit 19 Jahren die Entscheidung gefallen: Du probierst den Beruf als Priester wenigstens aus. Deshalb bin ich in Frankfurt am Main ins Priesterseminar gegangen – das ist wie ein geistliches Wohnheim und eine Männer-WG zugleich. Parallel habe ich Theologie studiert. Für vier Semester beschäftigt man sich dabei auch mit Philosophie; das fünfte und sechste Semester verbringt man normalerweise im Ausland. Ich war in Norditalien. Im Priesterseminar habe ich viel Zwischenmenschliches gelernt. Man isst zusammen im Speisesaal, teilt das Bad auf dem Flur und geht gemeinsam in die Kneipe. Dabei findet auch eine gewisse Auslese statt, weil jeder merkt, ob der Beruf das Richtige ist.

Der praktische Teil der Ausbildung nach dem Studium dauert weitere zwei Jahre. Man arbeitet bereits in der Gemeinde, hat aber parallel noch viele Fortbildungen; zum Beispiel wie man predigt, ein Trauergespräch führt oder zum Kirchenrecht. Dann findet die Priesterweihe statt und der Berufsalltag beginnt.