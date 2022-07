3500 Euro brutto für den Steinmetz in der Denkmalpflege

Drei Jahre später habe ich meine Gesellenprüfung als Bester in Baden-Württemberg absolviert und wurde sogar Bundessieger. Mein Ausbilder hat mich damals motiviert, mich als Steinmetz für die WorldSkills in Russland, die Berufs-Weltmeisterschaft, zu qualifizieren. Da habe ich 2019 teilgenommen. Vergangenes Jahr konnte ich Bronze bei der Europameisterschaft in Graz holen. Nach der Ausbildung habe ich noch zwei Jahre in meiner Ausbildungsfirma gearbeitet. Gerade mache ich eine Weiterbildung als Steinmetzmeister und -techniker an einer staatlichen Schule im Fichtelgebirge.

Wie der Arbeitsalltag als Steinmetz aussieht

Auf Montage habe ich vier bis fünf Tage in der Woche von sieben bis 18 Uhr gearbeitet. Eine halbe Stunde hatten wir jeweils für die Frühstücks- und Mittagspause. Morgens richtet man das Werkzeug her, das an der Baustelle in Containern gelagert wird: Winkelschleifer, Meißelhämmer, Wasserwaage und Handwerkzeug. Weil bei der Bearbeitung von Sandstein gefährlicher Quarzstaub entsteht, der zu einer Staublunge führen kann, ist Schutzkleidung sehr wichtig. Dazu zählen: Staubmaske, Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Mit dem Lastenaufzug geht es dann aufs Gerüst.