Bis zu 3000 Euro brutto für die Logopädin in Teilzeit

„In der Fachoberschule habe ich ein Praktikum als Ergotherapeutin gemacht. Ergotherapeuten arbeiten mit Menschen, die nach einem Unfall oder einer Krankheit nicht mehr komplett selbstständig sein können. In der Praxis waren auch Logopäden beschäftigt und eine Kollegin hat mich gefragt, ob ich auch ihre Therapien begleiten möchte. Schon nach nur einem Tag wusste ich: Ich möchte Logopädin werden. Die Sprachtherapie hat mir Spaß gemacht. Dort haben wir vor allem mit Kindern gearbeitet, und das war genau meins. Also habe ich nach meinem Fachabitur eine Ausbildung zur Logopädin in Ulm gemacht. Voraussetzung dafür ist die Mittlere Reife. Es ist aber sinnvoll, mindestens 18 Jahre alt zu sein, weil man auch mit Erwachsenen zusammenarbeitet. Seit Dezember 2020 arbeite ich als Logopädin in derselben Praxis, in der ich damals mein Praktikum gemacht habe.“