2873 Euro brutto für den Friedhofsgärtner

Wie ich zu dem Job gekommen bin

„Das ist vielleicht ein Generationen-Ding, es scheint in den Genen zu liegen: meine Oma hatte als Floristin mit Pflanzen zu tun, mein Vater ist Floristmeister und hat parallel die Friedhofsgärtnerei betrieben. Ich übernehme sein Unternehmen. Schon seit meiner Kindheit habe ich dort in den Ferien so gut es ging ausgeholfen. Nach der Schule habe ich ganz klassisch BWL studiert. Meinen Master mache ich berufsbegleitend in unserem Familienunternehmen. So bin ich auf recht untypischen Wegen wieder in der Friedhofsgärtnerei gelandet.“

Warum ich nach dem Studium in einem klassischen Ausbildungsberuf arbeite

„Durch das Studium habe ich gelernt, was ich nicht machen will. Dass ich nicht den ganzen Tag im Büro sitzen kann. Aber vergebens war das Studium nicht. Ein wenig Büroarbeit gehört schließlich auch zu meinem Job, beispielsweise Kundenaufträge bearbeiten. Eigentlich würde mein Studienabschluss als Qualifikation für meinen Job reichen. Aber ich will trotzdem noch die Ausbildung zum Gärtnermeister über die Landwirtschaftskammer machen, damit ich meine Erfahrung belegen und zum Beispiel im Kundengespräch alle Fragen zu Bepflanzungen beantworten kann.“