4200 Euro brutto für die selbständige Hochzeitsplanerin

Für meinen Job habe ich mir auch eine größere Wohnung gesucht, damit ich ein Büro habe. Außerdem habe ich eine zweite SIM-Karte, wenn ich in den Urlaub fahre und nicht gestört werden möchte. Und natürlich gehe ich auf Hochzeits-, Brautmode- und Einrichtungsmessen, um neue Dienstleister kennenzulernen, mich inspirieren zu lassen und zu schauen, was die Konkurrenz macht.

Wie sich Vorstellung und Realität unterscheiden

Es überrascht mich immer wieder, warum manche Bräute emotional werden. Ein Beispiel: Wir kommen in eine noch nicht dekorierte Location und die Braut bricht zusammen, weil der Ort ohne Deko nicht so aussieht, wie sie es sich vorgestellt hat. Da darf ich den Humor nicht verlieren. Unterschätzt habe ich auch, wie körperlich anstrengend der Job ist. Denn auf Hochzeiten arbeite ich teilweise bis zu 16 Stunden am Stück und muss manchmal unter Tische kriechen oder auf Leitern kraxeln.

Welche Eigenschaften man braucht

Ruhe und Gelassenheit, gerade wenn etwas nicht so funktioniert, wie es geplant war. Würde man als Hochzeitsplanerin panisch werden, würde es das Brautpaar erst recht. Für jedes Problem muss man eine Lösung parat haben. Aber auch Empathie ist wichtig, denn zwei, drei Monate vor der Hochzeit werden die Bräute in der Regel nervös und man muss sie beruhigen. Die Bräutigame sind meist erst am Abend vor der Hochzeit oder am Hochzeitstag selbst nervös. Dann muss ich ihnen auch mal gut zureden und einen Beruhigungsschnaps reichen. Außerdem muss man stets ehrlich sein, weil es um Geld geht. Für die Budgetplanung ist es sehr wichtig, gut mit Zahlen umgehen zu können. Und wer sich als Hochzeitsplaner:in selbständig machen will, braucht ein gewisses Durchhaltevermögen und Ehrgeiz. Denn es dauert einige Monate, bis man die ersten Aufträge erhält und man sich einen Namen gemacht hat.

Was die größten Herausforderungen sind

Es ist schwierig, seinen Arbeitsalltag zu strukturieren. Ich betreue bis zu 15 Brautpaare gleichzeitig. Daher muss ich unglaublich viel parallel machen, mich immer wieder auf unterschiedliche Charaktere einstellen, aber trotzdem das große Ganze im Blick behalten. Wenn einem Brautpaar eine Rückfrage einfällt, schreibt es direkt per Whatsapp oder ruft spontan an. Da muss ich gucken, dass keine Informationen verloren gehen. Wenn es mir privat mal schlecht geht, weil ich zum Beispiel Stress mit einer Freundin habe, darf sich das nicht auf die Arbeit auswirken. Ich muss immer der Sonnenschein sein, der die Stimmung hochhält.

Was ich auf Partys immer gefragt werde

Wenn ich sage, dass ich Hochzeitsplanerin bin, lautet der erste Satz immer: „Oh, dann hattest du es die vergangenen zwei Jahre nicht leicht.“ Ich lache dann und sage: „Nein, so ist es nicht.“ Im Gegenteil: Corona hat mir in die Karten gespielt. Ich hatte 2020 sehr viele kurzfristige Aufträge, weil viele Paare während des ersten Lockdowns ihre Hochzeitsplanungen unterbrechen mussten. Als dann in den Sommermonaten wieder alles gelockert wurde, sind viele von ihnen unter Zeitdruck geraten und haben Hilfe bei mir gesucht. Dadurch konnte ich innerhalb von einem Jahr in dem Beruf Fuß fassen. Viele sind aber auch fasziniert und fragen, was alles zu meinem Beruf dazugehört. Danach fangen allerdings die Diskussionen an, warum man eine:n Hochzeitsplaner:in überhaupt braucht. Meine Antwort darauf lautet: „Eine:n Hochzeitsplaner:in braucht man nicht, den:die leistet man sich.“

Wie viel man als Hochzeitsplaner:in verdient

Bei Berufseinsteiger:innen beginnt die Gage für eine Hochzeitsplanung bei 2500 Euro; bei mir beginnt sie inzwischen bei 3500 Euro. Je nachdem, wie viele Aufträge ich habe, verdiene ich im Monat etwa 4200 Euro brutto. Davon weg gehen die Steuern, der Krankenkassenbeitrag, die Miete sowie Internet- und Handykosten. Zusätzlich fallen Kosten für die Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung für meine Firma an. Und auch Druckerzubehör, Visitenkarten, Flyer und meine Homepage muss ich bezahlen. Auszahlen kann ich mir aktuell 2200 bis 2700 Euro netto. Was die wenigsten wissen: Nur ein Bruchteil der Hochzeitsplaner:innen kann davon leben. Die meisten haben einen anderen Hauptberuf oder zusätzlich Nebenjobs.