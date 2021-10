„Die Männer haben bestimmt, was für mich Sünde war“

Immer mehr Zweifel an ihrem Glauben kamen in ihr auf. Rebecca lernte beim Studium in Wien neue Menschen kennen: strenggläubige Muslime, Homosexuelle, Andersgläubige und Atheisten. Sie fragte sich: „Warum lässt Gott sie alle so verdammt glücklich sein? Und warum sind sie so nett, obwohl sie Jesus nicht folgen?” Rebecca fing an, ihren Glauben zu dekonstruieren: die Unfehlbarkeit der Bibel, die lauernden Dämonen, die Höllenangst, alles kam auf dem Prüfstand. Zum ersten Mal in ihrem Leben stellte sie Fragen, erkannte Widersprüche. Ein schmerzhafter Prozess. Aber Fabi war an Rebeccas Seite. Gemeinsam entfernten sie sich Schritt für Schritt von der Gemeinde – und von Gott.