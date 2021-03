„Ich glaube, dass viele Menschen jetzt aus der Kirche austreten, um ihren Glauben zu retten“

Die Kritik an der katholischen Kirche wird seit der vergangenen Woche mit dem Segnungsverbot für homosexuelle Paare immer lauter. Und mittlerweile wächst auch der Widerstand innerhalb der Kirche. Über 230 Theologieprofessor*innen protestieren in einer Stellungnahme gegen die Diskriminierung homosexueller Menschen und einige Bischöfe sprechen sich öffentlich gegen das Verbot aus. Auch die Bundesvorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Daniela Ordowski empfindet die Beschlüsse als weltfremd. Die 27-jährige Politikwissenschaftlerin setzt sie sich für mehr Frauen- und Menschenrechte in der katholischen Kirche ein. Im Interview mit jetzt erzählt sie, was ihr trotzdem die Kraft und Willen gibt, noch an der Institution festzuhalten.