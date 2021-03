„Sex außerhalb der Ehe ist für mich eine Sünde“

Vor einem Jahr bin ich zum Studieren in eine mittelgroße Stadt in Nordrhein-Westfalen gezogen. Die Menschen hier denken anders als im Libanon. In Deutschland sind Traditionen nicht so wichtig, es gibt mehr Atheisten. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Leute hier wenig über Religion wissen. Es kann gut sein, dass die Kultur in Deutschland mich beeinflussen wird und ich irgendwann anders über Religion oder Sex nachdenken werde. Vielleicht werde ich irgendwann sogar selbst ein Feminist sein.