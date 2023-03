„Vergangenen Sommer hatten wir Temperaturen von fast 50 Grad. Während solcher Hitzewellen kann man das Haus quasi nicht verlassen. Auch wenn ich privilegierter bin als viele Menschen in Pakistan, weil ich eine Klimaanlage und einen Ventilator habe, spüre ich die Klimakrise deutlich am eigenen Körper. Ich hatte zwar keinen Hitzeschlag, aber mir war übel, ich war total erschöpft. Man muss eigentlich die ganze Zeit Wasser trinken und sich am besten viel im Haus aufhalten. Aber es gibt hier sehr viele Menschen, die draußen arbeiten müssen – bei so einer Hitze ist das unvorstellbar. In anderen Sommern war die Luft so extrem trocken und staubig von der Hitze, dass die Schleimhäute gereizt waren. Plötzlich hatte ich ständig Nasenbluten. Das habe ich vorher noch nie erlebt und ich weiß von vielen anderen, denen es genauso ging.