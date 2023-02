„Es tut extrem weh zu sehen, wie der Wald kaputt geht“

Schädlinge wie den Borkenkäfer gab es schon immer. Aber das, was wir jetzt sowohl hier in Oberfranken als auch in vielen anderen Regionen in Deutschland erleben, ist nicht normal. Angefangen hat die Misere mit einigen Stürmen im Jahr 2018, bei denen viele Bäume umgestürzt sind. Die waren leichte Beute für den Borkenkäfer, denn in diese geschwächten bzw. toten Bäume nistet sich der Käfer mit Vorliebe ein. Er bohrt sich in die Schicht zwischen Rinde und Holz und legt dort seine Eier ab. Daraus schlüpfen dann Larven, die sich in die Rinde fressen. Dabei werden die Leitungsbahnen des Baums für Wasser und Nährstoffe gekappt – der befallene Baum stirbt. Die Hitzesommer von 2018, 2019, 2021 und 2022 und die damit verbundene Trockenheit haben die Wälder zusätzlich belastetet. Hinzu kommt, dass sich Insekten in heißen und trockenen Jahren sehr gut vermehren. Normalerweise gibt es pro Jahr zwei Borkenkäfergenerationen, in den vergangenen Jahren waren es jedoch drei. Er vermehrt sich exponentiell. Bäume, die befallen werden, müssen gefällt werden, und wir müssen schnell sein, weil sie sich rasend schnell ausbreiten. Wir Förster:innen und die Waldarbeiter:innen kommen kaum noch hinterher. Im vergangenen Jahr waren im Fichtelgebirge 155 000 Kubikmeter Holz befallen.