„Es ist unvorstellbar, was wir alles im Fluss finden“

Panama liegt in Mittelamerika. Das Land ist CO₂-negativ: Das heißt, es speichert mehr Kohlenstoffdioxid als es ausstößt. Dennoch: Auch in Panama werden Waldschutzgebiete durch illegale Abholzung bedroht. Das Land trägt laut UN nur 0,05 Prozent zu den globalen CO₂-Emissionen bei, ist aber unverhältnismäßig stark von der Klimakrise betroffen. Seit 1880 werden die Niederschlagsmengen in dem Land aufgezeichnet, Forscher:innen zufolge kamen in den vergangenen 25 Jahren die zehn stärksten Stürme vor, die seit 1880 gemessen wurden. Außerdem wurden in dieser Zeitspanne sowohl die zwei trockensten je gemessenen als auch die drei trockensten Jahre in Folge verzeichnet. Insgesamt wird das Wettergeschehen weniger vorhersehbar: 2022 begann die Regenzeit früher als je zuvor. In Panama lebten 2019 etwa 21,5Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze, was eine Anpassung an die Klimakrise für viele unmöglich macht.