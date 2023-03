„Die Klimakrise nimmt Frauen die Möglichkeit, finanziell unabhängig zu sein“

„Auf Social Media hörte ich zum ersten Mal von diesem jungen Mädchen, Greta Thunberg. Ich war für mein Studium nach Uganda gegangen und hatte begonnen, mich mit der Klimakrise zu beschäftigen. Da wurde mir bewusst: All das, was ich seit meiner Kindheit erlebt hatte, hat irgendwie mit dem Klimawandel zu tun. In Sierra Leone lernten wir nichts darüber in der Schule. Meine Eltern sind Bauern und ich wuchs eine Zeit lang bei Verwandten in der Hauptstadt Freetown auf. Oft rief meine Mutter mich an und erzählte, dass ihre Pflanzen nicht richtig wuchsen. Die Ernten waren häufig schlecht – aber uns war nicht bewusst, dass das eine Auswirkung der Klimakrise ist. Das habe ich erst im Studium verstanden, wo ich besseren Internetzugang hatte und viel darüber lesen konnte.