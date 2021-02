Diese Bücher junger Autor*innen empfehlen wir

Valerie Schönian: „Ostbewusstsein“

Die DDR gibt es seit 30 Jahren nicht mehr. Also dürfte es doch gerade den Jüngeren, die erst nach 1990 in Dresden, Jena und Halle geboren wurden, herzlich egal sein, dass sie Ossi sind – sie kennen ja nur das vereinigte, grenzenlose Deutschland. Valerie Schönian, 1990 geboren und aufgewachsen in Magdeburg, sagt: Das stimmt nicht. Für ihr Buch war sie in Görlitz und in Zeitz, in Halle und in Leipzig, und stellte dabei fest: Es sind oft gerade die Jüngeren, die sich auch heute und ganz ohne lebendige DDR-Erinnerung als Ostdeutsche identifizieren. Und das, findet Valerie Schönian, ist gut so. Bei ihren Gesprächen auf Wahlpartys, in Plattenbauten und in Technoclubs begegnet sie Ostdeutschen, die ihr zustimmen, aber auch Menschen wie Philipp Amthor, die ihr widersprechen. Und am Ende der Lektüre hat man als Leserin und Leser ein ganz eigenes Gefühl davon, was das sein könnte, so ein „Ostbewusstsein“.

Marie Luise Lehner: „Fliegenpilze aus Kork“

Marie Luise Lehners erster Roman „Fliegenpilze aus Kork“ handelt von der Beziehung einer Tochter zu ihrem Vater. Die beiden laufen zusammen durch Wien, rennen vor Kontrolleuren weg, klauen Dinge auf dem Schrottplatz, fälschen Vignetten und ziehen ständig zusammen um. Der Vater isst wenig und raucht viel, arbeitet mal als Hausmeister, mal als Bildhauer oder Sozialarbeiter. Manchmal arbeitet er auch gar nicht. Die Tochter merkt bald, dass ihr Leben anders läuft als das anderer Kinder . Sie versucht, trotzdem erwachsen zu werden. Die Beziehung der beiden ist so tiefgehend und unkonventionell, dass man beim Lesen immer dann seine eigenen Eltern anrufen will, wenn es zwischen Vater und Tochter mal nicht so gut läuft. Mit kurzen und einfachen Sätzen erzählt Marie Luise Lehner diese Beziehung Jahr für Jahr so eindrücklich, dass man traurig ist, dass die Protagonistin irgendwann erwachsen wird und das Buch ausgelesen ist.