Zwischen Arm und Reich bricht ein Krieg aus

Schließlich wird José Colasanti, ein Chauffeur, der Interimspräsident von Brasilien. Dass „der kleine Mann ganz groß“ wird, ist aber auch so ein bisschen ein populistisches Ideal, oder?

Ich mochte die Idee, dass er Chauffeur geworden ist, damit er lesen kann, weil er ja immer so viel warten muss. Dadurch ist er sehr gebildet, auch, was die politischen Angelegenheiten in seinem Land angeht. Hinzu kommt, dass er dauernd irgendwelche Würdenträger durch die gegen fährt und alles mitkriegt, wenn sie telefonieren. Generell lehne ich Populismus ab und habe ja auch damit gespielt: In einer Szene sagt Colasanti, dass er erst nur einen sauberen Übergang bis zu den Neuwahlen wollte – aber jetzt habe er so viele Möglichkeiten, die müsse er doch auch nutzen! Da steht es also auf der Kippe, ob er seine neu gewonnene Macht wieder abgibt oder daran festhält. Er hätte auch die Geschichte von Daenerys aus „Game of Thrones“ erleben können: Die will eigentlich nur das Beste und wird am Ende böse.