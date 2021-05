„Schwarze Künstler*innen sind in vielen Medien stark unterrepräsentiert“

Ein Onyx ist ein schwarzer Edelstein – und der Titel eines britischen Magazins, das ausschließlich Schwarzen Künstler*innen eine Plattform bietet. Gegründet wurde es 2017 von Theophina Gabriel, die an der Universität Oxford Theologie und Philosophie studierte und dort auch das Onyx Magazin ins Leben rief. Im Jahr 2018 erhielt sie den „Rare Rising Stars Award“, einen Preis, der jedes Jahr an zehn herausragende Schwarze Student*innen verliehen wird. Zu Theophinas Vision gehört auch, Schwarze Kreative in akademischen Institutionen und in Publikationen sichtbarer zu machen. Denn solch eine künstlerische Plattform gab es vor Gründung von Onyx für Schwarze Künstler*innen noch nicht.