„Warum sind diese Menschen gestorben? Es gibt keinen Grund“

Hast du sofort nach den Anschlägen angefangen, an dem Buch zu arbeiten?

Ich habe damals eigentlich an einem anderen Buch geschrieben, aber nach dem Attentat war ich in einem Schockzustand und alles, was ich schrieb, fühlte sich falsch und unnötig an. Ein paar Wochen nach dem 13. November fing ich an, mich intensiv mit dem, was passiert war, zu beschäftigen. Ich wurde geradezu besessen davon und hatte das Gefühl, dass ich genau darüber schreiben muss.