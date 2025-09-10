Zum Hauptinhalt springen

Ein „Alles okay?“und ADHS-Stammtisch

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Bei Regen im Wald spazieren 

  2. ADHS-Stammtisch 

  3. Neue Zugbekanntschaften

  4. Angefeuert werden beim Marathon

  5. Endlich wieder im eigenen Bett schlafen

  6. Türkisfarbenes Meer in Schottland

  7. Anerkennung bekommen

  8. Endlich eine Mädels-Clique haben

  9. Autofahren in Schottland meistern

  10. Krankschreiben lassen

  11. Neues Lied der Lieblingsband

  12. Apfelkuchen zum Frühstück

  13. Autokino mit Bestie

  14. Ein „Alles okay?“

  15. Eigene Bilder im Haus aufhängen

  16. Auf entkoffeinierten Kaffee umsteigen

  17. Kerzen mit Streichholz anmachen 

  18. Strauß aus dem eigenen Garten

  19. Wunschliste schreiben statt Impulskauf

  20. Schlüsselübergabe

  21. Sand unter den Füßen

  22. Pizza Spinaci

  23. Spätsommer an der Adria

  24. Neue Band entdecken

  25. Winter Escape-Flug buchen 

