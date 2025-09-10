Ein „Alles okay?“und ADHS-Stammtisch
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Bei Regen im Wald spazieren
-
ADHS-Stammtisch
-
Neue Zugbekanntschaften
-
Angefeuert werden beim Marathon
-
Endlich wieder im eigenen Bett schlafen
-
Türkisfarbenes Meer in Schottland
-
Anerkennung bekommen
-
Endlich eine Mädels-Clique haben
-
Autofahren in Schottland meistern
-
Krankschreiben lassen
-
Neues Lied der Lieblingsband
-
Apfelkuchen zum Frühstück
-
Autokino mit Bestie
-
Ein „Alles okay?“
-
Eigene Bilder im Haus aufhängen
-
Auf entkoffeinierten Kaffee umsteigen
-
Kerzen mit Streichholz anmachen
-
Strauß aus dem eigenen Garten
-
Wunschliste schreiben statt Impulskauf
-
Schlüsselübergabe
-
Sand unter den Füßen
-
Pizza Spinaci
-
Spätsommer an der Adria
-
Neue Band entdecken
-
Winter Escape-Flug buchen