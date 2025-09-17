Zum Hauptinhalt springen

Süddeutsche Zeitung

Kein Blähbauch und Sims spielen

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Sich verlieben

  2. Tantenleben 

  3. Erster Kurzhaarschnitt

  4. Sims spielen

  5. Sonne auf der Bettdecke

  6. Riesenrad fahren

  7. Sauna

  8. Um Tanz gebeten werden 

  9. Wechseln zum Vier-Punkte-Gang mit Krücken

  10. Analoge Zeitung lesen 

  11. Wind und Regen spüren 

  12. Rückkehr der Kollegin 

  13. Keinen Blähbauch haben

  14. Durchschlafen 

  15. 20 Jahre Freundschaft feiern 

  16. Endlich wieder Schule 

  17. Prioritäten setzen 

  18. Bett für sich haben 

  19. im Meer schwimmen

  20. Das Licht im Herbst

  21. Vier Tage sturmfrei 

  22. Nachts PS5 zocken

  23. Cappuccino mit einem Stück Käsekuchen

  24. Mit dem Fahrrad durch Pfützen fahren

