Kein Blähbauch und Sims spielen
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Sich verlieben
-
Tantenleben
-
Erster Kurzhaarschnitt
-
Sims spielen
-
Sonne auf der Bettdecke
-
Riesenrad fahren
-
Sauna
-
Um Tanz gebeten werden
-
Wechseln zum Vier-Punkte-Gang mit Krücken
-
Analoge Zeitung lesen
-
Wind und Regen spüren
-
Rückkehr der Kollegin
-
Keinen Blähbauch haben
-
Durchschlafen
-
20 Jahre Freundschaft feiern
-
Endlich wieder Schule
-
Prioritäten setzen
-
Bett für sich haben
-
im Meer schwimmen
-
Das Licht im Herbst
-
Vier Tage sturmfrei
-
Nachts PS5 zocken
-
Cappuccino mit einem Stück Käsekuchen
-
Mit dem Fahrrad durch Pfützen fahren