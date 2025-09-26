Alleine am Gipfel und Situationship beenden
Teile diesen Beitrag mit Anderen:
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
-
Mit Crush schreiben
-
Buch ausgeliehen bekommen
-
Kochabend mit Freunden
-
Bequemer Sessel
-
Beschließen, ein Baby zu bekommen
-
Spontan eine Jeans kaufen, die sitzt
-
Herbstwind spüren
-
Physiotherapie, die hilft
-
Eigene Waschmaschine besitzen
-
Endlich Fenster geputzt haben
-
Alleine am Gipfel sein
-
Nach der Nachtschicht ins warme Bett legen
-
Emotionen freien Lauf lassen
-
Gekochtes Essen von Mitbewohner
-
Sushi für sich allein
-
Zum Yoga anmelden
-
Situationship beenden
-
Eiskaffee
-
Erste Tritte des Babys
-
Buchclub
-
Partner, der einen angefeuert
-
Eigenes Buch binden
-
Weinen können
-
Schokofrüchte
-
Kindern beim Schlafen zugucken