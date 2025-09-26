Zum Hauptinhalt springen

Alleine am Gipfel und Situationship beenden

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Mit Crush schreiben

  2. Buch ausgeliehen bekommen 

  3. Kochabend mit Freunden

  4. Bequemer Sessel

  5. Beschließen, ein Baby zu bekommen

  6. Spontan eine Jeans kaufen, die sitzt

  7. Herbstwind spüren

  8. Physiotherapie, die hilft 

  9. Eigene Waschmaschine besitzen

  10. Endlich Fenster geputzt haben 

  11. Alleine am Gipfel sein

  12. Nach der Nachtschicht ins warme Bett legen

  13. Emotionen freien Lauf lassen

  14. Gekochtes Essen von Mitbewohner

  15. Sushi für sich allein 

  16. Zum Yoga anmelden

  17. Situationship beenden

  18. Eiskaffee

  19. Erste Tritte des Babys

  20. Buchclub

  21. Partner, der einen angefeuert 

  22. Eigenes Buch binden

  23. Weinen können

  24. Schokofrüchte

  25. Kindern beim Schlafen zugucken

