Herbstsonne und eine kompetente Kollegin

25 Kleinigkeiten, die die vergangene Woche besser gemacht haben. Eine Lebenswertliste.
Illustration: FDE

25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!

  1. Zimtschnecken

  2. Erste Kürbissuppe des Jahres kochen

  3. Duft von Laub

  4. Herbstsonne

  5. Wieder die Haare kurz haben

  6. Die beste Freundin in der Heimat überraschen

  7. Selbstgemachte Spätzle

  8. Stachelmatte 

  9. Erste Vorlesung des Semesters

  10. Nüsse sammeln im feuchten Gras

  11. Eine Weinprobe gewinnen

  12. Es ohne OP schaffen

  13. Zuckerwatte essen

  14. Packen für den Urlaub

  15. Approbationsprüfung bestehen

  16. Eine kompetente Kollegin

  17. Spontane Busfahrt mit der Tochter

  18. Dickes Buch zu Ende lesen

  19. Einen Kindheitstraum erfüllen 

  20. Pilze sammeln

  21. Mit bester Freundin Muscheln sammeln 

  22. Festival in Schottland

  23. Unter der Woche ausschlafen

  24. Kastanien sammeln 

  25. Warmer Apfelkuchen

