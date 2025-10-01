Herbstsonne und eine kompetente Kollegin
25 kleine Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt – immer dienstags erscheint dazu eine Liste, befüllt von Leser:innen und Redaktion. Willst du die Liste mitbefüllen? Dann schreib uns an info@jetzt.de oder per Instagram, was deine Woche lebenswert gemacht hat!
Zimtschnecken
Erste Kürbissuppe des Jahres kochen
Duft von Laub
Herbstsonne
Wieder die Haare kurz haben
Die beste Freundin in der Heimat überraschen
Selbstgemachte Spätzle
Stachelmatte
Erste Vorlesung des Semesters
Nüsse sammeln im feuchten Gras
Eine Weinprobe gewinnen
Es ohne OP schaffen
Zuckerwatte essen
Packen für den Urlaub
Approbationsprüfung bestehen
Eine kompetente Kollegin
Spontane Busfahrt mit der Tochter
Dickes Buch zu Ende lesen
Einen Kindheitstraum erfüllen
Pilze sammeln
Mit bester Freundin Muscheln sammeln
Festival in Schottland
Unter der Woche ausschlafen
Kastanien sammeln
Warmer Apfelkuchen